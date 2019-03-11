云南一大学设立烟草学院 学生可集体吞云吐雾了解烟草

中国云南省一所大学被拍到一群学生在课堂上不分男女，全部一人一枝烟，集体吞云吐雾，之后被放上网引起热议。校方解释，这是大学一个该系所的“专业课程”。

据香港《星岛日报》今天（11日）报道，事件发生在中国云南农业大学的“烟草学院”。网络流传的照片显示学生们集体吸烟，据称是该系所的“专业课程”。院长赵正雄当时出面澄清，这样的教学方式能让学生更了解烟草，从香气的质量，以及刺激性、口腔残留与余味，以及燃烧后的烟灰等方面学习香烟知识。

事件曝光后，引发网民关注，质疑这样的教学内容是否适合。不过，该校学生解释，“品吸课”不是每天都有，也不是必须吸烟，烟草品鉴很正常，不要以另类的眼光来看这门课。有学生说：“这个不是我们抽烟，我们学的就是这个专业，感官评析是必要的。”

对于网民的质疑，云南农业大学也作出了回应：《卷烟工艺学》是培训培养烟草加工应用型工程技术人才的一门专业核心课程，共40个学时，其中感官评析占一个学时，教学任务是介绍国家卷烟制品的感官质量评价标准，通过教师讲授、学生观察、并进行短暂的感官评吸来实现，和日常抽烟有本质的区别，教学时也做了安全说明，并提醒学生自愿参与评吸环节，在开展正常教学的同时，更加注重烟草科学只是的普及，以及吸烟危害健康的宣传，并不是像网民所说，上课老师带领学生吞云吐雾。

据了解，云南农业大学烟草学院包括一个本科烟草专业和烟草学、作物（烟草方向）两个硕士专业：本科的烟草专业历史悠久，开设于1986年，修业年限四年，授予农学学士学位。