美团去年营收652亿摩拜亏45亿 共享单车策略变革

据澎湃新闻报道，11日，互联网生活服务平台美团点评发布2018年第四季度及全年业绩报告。财报显示，2018年全年，美团点评实现总营收为652亿元，同比增92.3%，高于市场预期；2018年经调整亏损净额为85.17亿元，去年同期亏损净额为28.52亿元。

关于备受关注的摩拜单车业务，财报显示，自2018年4月4日全资收购摩拜单车起，由摩拜贡献的计入综合收益表的收入为15.07亿元。同期摩拜亦贡献亏损人民币45.5亿元。

美团在财报中表示，自收购以来，公司一直利用线下运营经验及能力提升摩拜的运营效率及降低其运营亏损，并开始将摩拜的运营整合至美团点评平台。2018年下半年，摩拜单车进行了两次组织架构调整和优化，涉及部分岗位人员的优化。

在这份财报中，美团点评首次明确“共享单车服务品牌策略变革”：将摩拜的线下流量引导至美团点评在线平台，在美团应用中增加为单车解锁的入口，逐步养成用户将美团应用作为使用共享单车服务的唯一入口的习惯。

当天早些时候，有消息称摩拜目前正关闭所有国际业务，并将重点放在国内。摩拜对此回应称，基于提高运营效率、保障用户权益的大原则，目前正在寻求优化摩拜国际业务。在这个原则下，近期摩拜将关闭亚洲部分国家业务，涉及十余名当地员工。同时将继续评估其他国家和地区业务，不符合运营效率目标的业务将陆续关闭或通过战略合作优化运营。