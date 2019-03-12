青岛民建主委：孟宏伟案处理中

据《星岛日报》消息，原国际刑警主席、中国公安部原副部长孟宏伟去年落马，其妻高歌因为卷案，由中纪委直接指示，春节前夕被撤销山东省政协常委。对此，中国民主建国会（简称民建）青岛市委员会早前接受记者查询时说，高歌已被撤销民建青岛市委副主任委员，其官网上的名字也被抹去。

不过，在民建青岛市委员会网站上的“领导班子”栏目中，仍就可以发现副主委名单上出现高歌的名字。

针对孟宏伟案，全国政协委员、民建青岛市委主委陈增敬则说：“这个別说了，过一段时间专门有回答这个问题的，案件正在处理当中。”