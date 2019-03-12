周强：2018年纠正重大冤错案十件 宣告819人无罪

中国最高人民法院院长周强今天（12日）在人大会议上作工作报告时表示，2018年，全国各级法院完善冤假错案防范纠正机制，严格落实非法证据排除规则，按照审判监督程序再审改判刑事案件1821件，其中依法纠正“五周杀人案”等重大冤错案件10件，依法宣告517名公诉案件被告人和302名自诉案件被告人无罪。

今天上午，第十三届全国人民代表大会第二次会议举行第三次全体会议，代表们听取“两高”报告。

据澎湃新闻报道，周强在工作报告中介绍，全国各级法院认真落实总体国家安全观,积极推进平安中国建设，审结一审刑事案件119.8万件，判处罪犯142.9万人。

同时，加强人权司法保障。坚持法律面前一律平等，坚持以事实为根据、以法律为准绳，落实宽严相济刑事政策，坚持程序公正和实体公正相统一，坚持严格公正司法。严把死刑案件质量关，确保死刑只适用于极少数罪行极其严重的犯罪分子。完善冤假错案防范纠正机制，严格落实非法证据排除规则，各级法院按照审判监督程序再审改判刑事案件1821件，其中依法纠正“五周杀人案”等重大冤错案件10件。审结国家赔偿案件1.5万件。对生活困难当事人发放司法救助款10.8亿元,减免诉讼费2.6亿元（人民币）。

各级法院还会同司法部加强律师执业权利保障，积极推进刑事案件律师辩护全覆盖。落实罪刑法定、疑罪从无等原则，依法宣告517名公诉案件被告人和302名自诉案件被告人无罪。