港区人大代表、“造船大王”之子王敏刚病逝

香港特别行政区第十三届全国人大代表王敏刚昨晚病逝，享年70岁。香港特首林郑月娥表示深切哀悼，并代表特区政府向王敏刚的家人致以深切慰问。

据《明报》消息，林郑月娥表示，王敏刚是爱国实业家，自国家改革开放初期已积极投资中国大陆，为国家发展作出贡献，并致力促进香港商贸在大陆发展，也曾积极参与筹备香港回归祖国的工作。

王敏刚本月2日随港区人大代表团往北京参加全国人大会议。不过，他当晚感到不适，并到北京的医院治疗，两天后（4日）在家人陪同下返香港就医，昨晚病逝。

公开资料显示，王敏刚，广东东莞人，“造船大王”王华生之子、香港著名爱国人士、著名实业家、社会活动家、工商界名人，美国加州大学机械工程系学士，第八、九、十、十一届全国人民代表大会代表，现为刚毅（集团）有限公司主席、文化产业开发有限公司董事长、丝路酒店有限公司董事长、丝路旅游管理有限公司董事长、西北拓展有限公司董事长，以及八家上市公司香港小轮（集团）有限公司、香港中旅（集团）有限公司、旭日企业有限公司、新鸿基有限公司、建业实业有限公司、信和酒店（集团）有限公司、远东发展有限公司及新时代集团控股有限公司董事。