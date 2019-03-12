美能源部长：能源出口在与中国的贸易谈判中起到杠杆作用

美国能源部长培瑞(Rick Perry)周一表示，包括液化天然气(LNG)在内的美国化石燃料出口迅速扩大，在与中国的贸易谈判中起到了杠杆作用。

据路透社报道，“这是综合因素的一部分，可能不是驱动因素，但它始终是矩阵的一部分。”培瑞在接受CNBC采访时表示:“美国现在有能力在贸易谈判中以非常积极的方式利用这一点。”

当被问及美国能源是否在谈判中发挥了杠杆作用时，培瑞表示，“是的，当然是。”他说，美国在可再生能源和小型模块化核反应堆方面的技术也是华盛顿可以利用的手段之一。

美国是世界上液化天然气出口增长最快的国家，而中国是液化天然气进口增长最快的国家。天然气燃烧时产生的有害污染和主要温室气体二氧化碳要少得多。

虽然美国液化天然气业务正在蓬勃发展，但其出口由私营企业控制。培瑞没有解释如何使用杠杆，但如果中国或其他主要买家对美国石油或液化天然气出口或能源技术征收关税，特朗普政府可以延长关税或采取其他措施。

消息人士本月透露，中国石化(0386.HK)计划一旦中美贸易争端结束，将与Cheniere Energy(LNG.A)签署一项为期20年的液化天然气供应协议。这笔交易可能价值约160亿美元。

不过，贸易战导致美国去年对中国的液化天然气出货量较上年下降20%。由于冬季气候温和，供暖需求疲软，也导致出口量出现下滑。