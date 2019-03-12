蔡英文下周出访南太平洋友邦 过境美国安排尚未敲定

台湾总统府今天宣布，总统蔡英文将于下周四访问南太平洋三友邦。尽管距离出发日仅剩九天，蔡英文过境美国的行程至今尚未敲定，引发外界揣测。

这是蔡英文2016年5月上任以来，第六次出访邦交国。据台湾媒体报道，即将在明年1月面对连任挑战的蔡英文，今年预计出访两次。

过境美国向来是台湾总统出访友邦的重头戏。自去年底开始，不少立场亲台的美国国会议员便公开建议，邀请蔡英文赴国会山庄发表演说，以体现美国对台湾的支持。

美国与台湾虽无邦交，但美方过去40年根据国内法《台湾关系法》与台湾维持紧密的非正式关系。而美国总统特朗普去年2月签署通过允许台美所有层级官员互访的《台湾旅行法》后，台湾岛内便出现期盼蔡英文访问美国政治中心华盛顿的呼声。

关于蔡英文此次过境安排，外交部政务次长徐斯俭今早在总统府接受媒体提问时指出，台美“还在接洽当中”，双方将基于“默契、尊重”，在细节确定后才对外公布。

蔡英文去年出访过境美国西岸时，造访美国太空总署约翰逊太空中心，被舆论视为一大突破。她当时在美国的停留时间、活动范围都被大多媒体解读是受到美方礼遇，过境犹如“准访问”。

由于两岸关系因蔡英文拒绝“九二共识”，以及“一国两制”等争议日趋紧绷，蔡英文此次过境美国若造访“政治敏感”城市，势必进一步刺激中国大陆，使两岸关系恶化。

蔡英文将于21日至26日，出访帕劳和瑙鲁进行“国事访问”，之后续程马绍尔群岛参加妇女领袖联盟会议，28日返台。（《联合早报》台北特派员黄顺杰）