吴敦义批蔡英文操作两岸紧张 借此赢得明年大选好处

针对中国大陆近来发动所谓“一国两制台湾方案”，台湾总统蔡英文昨天召开国安会提出七项纲领反制，国民党主席吴敦义今早出席在中央党部举行的“国父逝世纪念日暨植树节活动”致词时，一方面向大陆国家主席习近平喊话两岸同文同种、血浓于水，要维持和平稳定发展，另一方面矛头指向蔡英文“健忘”、不承认“九二共识”，为了明年总统大选，故意操作两岸紧张，企图借此赢得选举的好处。

据《自由时报》消息，吴敦义表示，他觉得对岸与蔡英文政府双方应该都有再斟酌审慎考量的必要。他说，希望大陆能有所全盘考量，是否仍要依“九二共识”的基础维持两岸稳定和平发展，尽量不要在台湾海峡越线，并在国际间尽最大的诚意，不要挖中华民国的邦交国。

吴敦义说，希望蔡英文既然做为总统，不要因为明年总统大选，就操作两岸紧张，企图赢得选举的好处，同时不要忘记自己当年担任陈水扁政府时代陆委会主委时曾经公开肯定有1992年“一中各表的九二共识”，不要忘了当年的九二共识认知。

吴敦义还特別拿出立法院2000年7月6日的院会总质询公报纪录，质疑蔡英文有“健忘症”。

根据吴敦义的转述，当年国民党立委陈超明质询蔡英文，台湾的看法是否是“一个中国各自表述”时，蔡英文答复称：“我们的一个中国各自表述，是在1992年所谈的过程，在我们的立场是各自表述一个中国”﹔陈超明追问：“大陆讲的是中华人民共和国，台湾就讲中华民国？蔡英文答称‘对’，因为我们的宪法上是讲中华民国”﹔陈超明再问：“所以结论就是他讲他的，我们说我们的，这是否就是‘两国论’？蔡英文则答复说‘不是’，因为这牵涉到两岸相对定位的问题，必须两岸坐下来谈。”

吴敦义称，蔡英文就任总统后竟然不承认有“九二共识”，他不相信以蔡英文的高学历，又历经很多职务，怎么会有类似“健忘症”？

吴敦义表示，希望两岸都能珍惜“一中各表的九二共识”，习近平应该珍惜两岸和平稳定发展，两岸既然是同文同种，血浓于水，就应该维持和平稳定发展，考量两岸同为炎黄子孙、同文同种，千万不要发生两岸冲突、血腥的场面。

