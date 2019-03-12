中国国家统计局局长：明年实现GDP全国统一核算

第十三届全国人大二次会议今天召开全体会议听取“两高”报告，会后第四场“部长通道”继续开启。中国国家发改委副主任、国家统计局局长宁吉喆表示，到2020年，实现GDP全国统一核算，编制全国和地方的资产负债表。

据《新京报》消息，宁吉喆表示，统计数据越来越受到关注，中国国民经济核算体制经过40年的改革，已经取得显著成绩。“现在的核算体系，与国际规范接轨，我们的GDP核算是真实可靠、国际可比的，在国际上也得到认可。”宁吉喆说，中国已经“统计入世”，加入了相关国际组织。

对于GDP的真实可靠，宁吉喆说，“我们采用三种方法核算GDP，分别是生产法、收入法和支出法，并且已经形成了国民经济核算的五大表系，国内生产总值及其使用表、投入产出表、资金流量表、国际收支平衡表和资产负债。并且，通过多种方法调查和收集统计的基础数据。5年一次的经济普查和10年一次的农业普查，都是基础；联网自报系统，把规模以上企业的数据直接报送；对规模以下企业，采取抽样调研，保证数据全面。”

宁吉喆表示，到2020年，将要实现GDP全国统一核算，并要编制全国和地方的资产负债表，自然资源的资产负债表正在抓紧试点。此外，对新经济的核算，包括平台经济等的探索，已经走在世界前列。