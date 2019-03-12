最高法报告附件首次嵌入33个二维码

今天（12日）上午，十三届全国人大二次会议举行全体会议，听取最高人民法院工作报告。同时，围绕工作报告的重点内容，最高人民法院举行全媒体直播访谈活动，最高人民法院研究室主任姜启波做客直播间，同步解读《最高人民法院工作报告》。今年报告的附件形式新颖，首次运用司法大数据研究成果，同时嵌入33个二维码。

据《北京青年报》报道，姜启波介绍，今年的最高人民法院工作报告全文共20页10000多字，分三部分介绍了人民法院2018年主要工作、2016年以来推进“基本解决执行难”情况和2019年工作安排。

工作报告在形式和内容上均有显著特点，形式上可以概括为“三多三新”：

一是亮点多，用了33个小标题回顾了人民法院2018年各项工作的新发展新亮点；二是数据多，报告全文共有110余处数据，完整勾勒出人民法院工作概貌；三是各地经验多，全国各级法院结合各地实际推出很多满足当地群众需要的特色工作，均被写入了报告和附件；四是体例新，把执行工作单列出来进行报告，以回应人民群众对解决执行难问题的关切；五是案例新，报告选取了有广泛社会影响和典型意义的新案例，通过典型案例以案释法，生动讲述法治故事、传播法治声音，弘扬社会主义核心价值观和法治精神；六是附件新，今年附件形式新颖，首次运用司法大数据研究成果，同时嵌入33个二维码，使用了全景3D建模等新技术，以图文并茂、创新时尚的方式对报告作了很好的延伸，有助于代表委员和人民群众更直观感受新时代人民法院工作的发展进步。