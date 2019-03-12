蔡英文反制一国两制 韩国瑜：不碰触中央权限

台湾总统蔡英文昨天召开国安会议反制一国两制，提出民主防治网。对此，高雄市长韩国瑜今天说，高雄市政府很清楚，就是履行货出去、人进来的政策，不会去碰触中央权限。

据联合新闻网报道，韩国瑜说，他很清楚中央、地方的权责，大家都知道高雄市政府很清楚，就是直接履行货出去、人进来的一个政策，不会去碰触中央的权限，也不用担心。

有媒体问说，蔡英文暗示北京当局利用采购高雄农产品，来利用地方政府。韩国瑜说，他再重申一遍，高雄市政府知道自己权责所在，不会去碰触中央的权责，“那像去年那样的香蕉盛产，然后农委会出钱，然后把它一刀划掉去做堆肥，我们希望农民这么辛苦出产的这些农产品，最后变成堆肥吗？这样是聪明吗？”

他说，高雄市政府一直不停认真地在推动农产品、水产品卖出去，还有什么好说、再扣帽子的，就像高雄水果明明在新加坡卖得全垒打，硬要说东西被下架，“太多这种无聊的语言在台湾天空转来转去，让人觉得非常的厌烦！”

被问到市长任期会否做好做满？他说，大家都很关切他选不选总统，他再重申一遍，现在的标准答复，就是“到目前为止，就是全心全意冲高雄经济，2020总统大选不在他考量之内”。

有媒体问，王金平说他如果来拜托韩国瑜，韩的票就不会投给朱立伦。韩国瑜说，所有的党内的大老先进，有志于2020大选的人来找他，他都会热情相对。对于卡在朱王之间，会不会难为？韩回应：“不会不会，我们认真打拼高雄市政，大家都看在眼里，卡在朱王之间，一点问题都不存在。”

对于熊猫到高雄的问题，韩国瑜说，市府非常欢迎，如果高雄市议会也非常欢迎的话，那熊猫送到高雄，就是高雄市政府要面对的问题，其他各界讲了一些有的没的，就是尊重，“主体是高雄市政府和高雄市议会，如果双方都同意的话，也都高度接受的话，就请其他人来祝福我们。”

对于自贸区的议题，韩国瑜说，高雄市12个立法委员应该好好思考，高雄市若是一个自由经济贸易区，对高雄的经济会有多大的加成、加速效果，大家可去分析。

他说，高雄市12个立法委应该不分蓝绿，全力帮高雄冲经济，一个自由经济贸易区，会让高雄的经济整个脱胎换骨往前冲，“至于其他中央各部会的意见，请高雄市的立法委员要跳出来。”