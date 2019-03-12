国家税务总局再公布取消15项税务证明事项

中国国家税务总局今天（12日）公布，继2018年底取消20项税务证明事项后，再取消15项主要涉及税收优惠办理的税务证明事项。

据中新社报道，国家税务总局政策法规司负责人介绍，此次公布取消15项税务证明事项，可有效为纳税人办理减、免、退税等相关事项增添便利，推进减税降费实打实、硬碰硬落地。

此次公布取消的15项税务证明事项，有5项属于原本需纳税人专门通过第三方取得的证明，其余10项是纳税人原本需提供的自有法定证照等资料。

此次取消的15项税务证明事项不仅为企业减负，而且还与百姓日常生活紧密相关，减轻了自然人纳税人的办税负担。

2018年底取消20项和此次取消15项税务证明事项后，对不需再提供的相关证明材料，有些可通过部门间信息共享予以替代，有些可通过纳税人自行承诺的方式替代，多数可改为纳税人自行留存备查。

中国社科院财经战略研究院研究员张斌认为，一纸证明虽小，但关乎打通减税降费“最后一公里”，关乎便民利企“最后一公分”，关乎纳税人对减税降费政策措施的获得感。

国家税务总局相关负责人指出，今后还将不断推出更多实打实、硬碰硬的便利化举措，全力服务和保障减税降费各项政策措施落地生根，并进一步优化税务执法方式，加强信用监管、公正监管和部门间联合监管，更好地激发市场主体活力，着力打造法治化、便利化、高水准的税收营商环境。