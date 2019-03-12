微软对鸿海提诉讼 郭台銘怒呛微软“孬种”

台湾鸿海董事长郭台铭今天召开记者会，怒斥对鸿海提起诉讼的美国微软公司是”孬种”。他强调，这是微软与谷歌（Google）公司的战争，凭什么拿鸿海来祭旗？

微软对鸿海提起诉讼，指控鸿海集团未遵守2013年的一项专利授权协议，未支付权利金。郭台铭昨天彻夜未眠，在刚刚召开的记者会作上述表示。

同时出席记者会的鸿海集团旗下富智康（FIH）董事会代理主席池育阳指出，富智康与所有品牌客户都有合约，即由品牌方承担智慧财产权与专利费用，也多次行文，要求代工厂不得以任何形式私下支付费用，使用Android产品的是富智康，故鸿海投资人绝不会因此受到一分一毫的损失。

郭台铭认为，微软在鸿海未正式收到起诉书之前，抢先发佈新闻，意在敲山震虎，于中美贸易谈判结束前提醒白宫将此纳入，“利用鸿海这个平台，我在业界还有些能量，我一反弹，球在满空中转就产生效果”。

他稍早在面簿上指出，微软目的是向华为索取使用Android的专利保护费，但值华为事件正在全球沸沸扬扬，如果此时告华为，则微软必需面对华为强烈的诉讼反击及广大中国用户，懂道理的年轻网民来一致抵制微软产品。

故他在记者会上很生气地说，华为数量很大，微软有种就去告它，为何欺负赚微薄利润的代工厂，这是“软土深堀”，所以他今天特地戴着有青天白日旗的帽子出席记者会，“凭什么拿台湾祭旗? 这是微软与google公司的战争，凭什么拿鸿海来祭旗？”（联合早报记者庄慧良台北即时报道）