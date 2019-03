台湾总统蔡英文昨天针对大陆国家主席习近平提出的“一国两制台湾方案”召开“国家安全会议”,会后提出反制指导纲领,内容包括增加国防预算及防止统战渗透台湾等,两岸对抗局势恐升高。

据《自由时报》消息,台北市长柯文哲今早出席活动后被问及看法时说,如果一国两制是像香港那样子的两制,台湾人大概一看就跑掉了,除非中国大陆对一国两制有新的说词,否则“to see is to believe”,看到香港那样子,就一定是说“赶快逃喔”。

至于是否会遵循蔡英文提出的“七项指导纲领”,柯文哲回应说,自己还没有看到里面写什么,只知道有这个东西,但内容不清楚。

针对外界解读,蔡英文选在立委补选前、韩国瑜出访大陆前提出反制指导纲领,时机相当敏感,也可能会对选举造成影响。柯文哲对此重申,像自己做事,就是该怎么做就怎么做,人家都说选前这个不能做、那个不能做,但台湾没事随时都在选前,这次选举后就是下次选举前,所以后来想想算了,该怎么做就怎么做,时程表就摆起来。

至于是否会对选举造成影响,柯文哲说不晓得,并表示他常常选后才知道,自己搞不清楚。