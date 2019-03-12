【视频】中国教育部长陈宝生：“宝宝”不高兴 后果很严重

中国教育部部长陈宝生今天（12日）在人大会议后的第四场“部长通道”上表示，“不减负，学生不高兴，学生不高兴，就是宝宝不高兴，宝宝不高兴，后果很严重”。

据《新京报》报道，对于过重课业负担问题，陈宝生说，前不久出台了史上最严减负令，就是减负30条。但是，课业负担过重，是多因一果的现象，涉及政府、学校、家长，要综合治理。

他表示，要严控课程容量和难度、每门课讲的内容，并要严控“非零起点”教学。“‘非零起点’教学就是孩子还没有上学，就教了很多知识，以为可以促进孩子成长。其实，一张白纸交给老师，才更利于教育。家长这样教一点、那样教一点，就把白纸画花了，这叫‘张飞画扇子，丑死齐白石’。”陈宝生说。

陈宝生表示，教师严格依照大纲和课程表教学，“大纲管内容，课程表管各个课程相关关系。严控难度和数量，多出一些师生友好型的题”；对政府来说，要在教材、招生、城乡教育一体化、素质教育推动等方面发力；家长要有科学教育理念，对孩子要有合理预期。就是让孩子做到的，家长自己一定也能做到。

陈宝生还说，“不要传播似是而非的所谓教育理念，不要给一些不良机构做代言人，不要给一些号称懂教育的大忽悠助力，一定要警惕。社会环境非常重要，环境好了，社会的花朵才能健康成长。”

最后，陈宝生幽默地说，“减负难，减负难，减负再难也要减；今天不减负，明天要出大问题。学生不高兴，就是‘宝宝’不高兴，‘宝宝’不高兴，后果很严重。”