卓荣泰：台南市立委补选输 两岸将完成一个中国

即将在本周六举行的台南市立委补选，民进党陷入近年罕见的危机。对此，民进党主席卓荣泰再度抛出恐吓牌，呼吁台南人要“完整台南绿色版图”，并强调如果民进党连该守住的台南也输了，让倾中国大陆政党选赢，大陆就认为可以完成一个中国、签订和平协议，呼吁民众要阻止这种事情。

据中时电子报消息，卓荣泰今天前往立法院，召集四位民进党党籍立委林俊宪、王定宇、叶宜津及陈亭妃，以“分区固票，团结作战”召开记者会，并以“完整台南绿色版图”、“阻止完成一个中国”为诉求下达组织动员令。

卓荣泰表示，他今天在立法院召开记者会是要为台南祈福，因为看见对手从凤梨讲到文旦，让他发现台南立委补选是一场务实与虚幻的战争，到底有多少力量试图虚晃一招，抗拒“韩流”，关键点就在3月16日的补选。

卓荣泰强调，他要拜托林俊宪、王定宇、叶宜津及陈亭妃进行组织动员，要选民勇敢地走向投票所，为民主做出决定，以完整台南的绿色版图，告诉下一代诚实最后会得到胜利。

被问到立委补选与统一有何关联性时，卓荣泰说，去年1124民进党败选后，大陆对台组织就说自己已经取得台海发展的主动权，因为他们知道选举结果有打击到民进党；因此，同样的，如果民进党在“应该守住”的台南都输了，就更会让大陆认为选民支持倾大陆的政党，认为可以完成一个中国，立刻签订和平协议。“大家要有守护台湾的使命，面临这样的状况，我们要阻止这样的事情。”