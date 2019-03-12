中国平安10小时完成埃航空难首单理赔 保额合计120万

3月10日，埃塞俄比亚航空一架波音737客机飞行途中坠毁，造成机上157人全部遇难。经查，失事航班上有8名中国公民不幸罹难，其中4人为中国公司员工，2人为联合国系统国际职员（包括一名香港居民），另两人分别来自辽宁和浙江，为因私出行。目前，中国驻埃塞俄比亚使馆已同遇难家属取得联系，并提供积极协助。

据新浪财经报道，事故发生后，中国平安成立重大事故应急工作小组，旗下产、寿、养、健等各家子公司紧急排查飞机乘客名单。截至11日晚间，经查实，共有三名平安客户遇难。针对此次航班事故，中国平安在第一时间启动各项应急处理机制，针对三名不幸遇难客户开启了特案预赔流程，主动为遇难客户家属提供简化理赔手续、赔款预付等7项应急理赔服务措施，同时还为遇难家属开启海外急难救援咨询服务，提供24小时全方位报案和咨询。

平安养老险在3月11日上午10时接到第一个遇难客户单位人事报案，并核实该名客户在此次事故中不幸遇难身故，涉及意外身故保额合计120万元（人民币，24万新元）。平安养老险北京分公司即刻全面部署应急措施，与投保单位保持全天候联系，开通绿色理赔通道，优先受理和审核，并启动预付赔款流程，做好主动理赔服务，最终在当晚八点完成客户理赔结案。从接到客户报案到完成理赔结案，中国平安仅用了不到10小时。目前，平安人寿则已核实发现其他两名客户出险，公司已启动特案预赔流程，并主动联系客户家属，视家属意愿进行赔付。