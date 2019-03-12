人代称赠台熊猫是“个人建议” 不代表中央对台政策

高雄市观光局长潘恒旭日前在面簿公布，大陆全国人大代表许沛提案要送一对熊猫给高雄，预计可以带来60亿元（新台币，下同，约2.63亿新元）商机，随后高雄市长韩国瑜也证实此事。不过，许沛却在昨天解释称，表示送熊猫只是她个人的建议，不代表中央对台政策，让外界认为潘恒旭被打脸。

据“TVBS”新闻网消息，台籍人大代表兼任重庆市台联会会长的许沛，日前表示要将重庆动物园一对7岁与8岁的熊猫送给高雄寿山动物园。对此，潘恒旭表示高雄市政府将会成立熊猫小组，预计最快明年可以看到熊猫，且门票收入可达10亿元，周边餐饮商机至少50亿元。

不过，据《自由时报》消息，许沛今天在全国人大第二次会议会后表示，送熊猫给高雄，是她今年在两会上提出的“个人的建议案”。她强调，熊猫是否可以去高雄，“一定是中央层面决定的”。

许沛说，她会提出此建议，是因为过去“团团”和“圆圆”被送到台北动物园，如果能再送两只熊猫去高雄，台湾南部人可以就近看熊猫，一定很开心。

针对潘恒旭表示一周前已对熊猫一事与重庆方面见面，她也打脸潘恒旭的说法，称自己一周前已在北京参加“两会”，双方并未见面，并说台湾媒体可能有不确实的解读。

有媒体指出，重庆动物园目前展出的10多只熊猫中，并无7岁与8岁的熊猫，也没有赠送台湾熊猫的计划。

对此，许多网友嘲讽潘恒旭根本被当众打脸，不过潘恒旭今天回应称，当时对方就说是“会向中央提案”，代表要通过大陆林业局、重庆动物园和议会三关，而高雄市政府仍会征求议会意见，目前依旧准备组大熊猫团队评估相关事宜。