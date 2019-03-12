对空难遇难女生人身攻击 多个微博网民被关闭账号

在埃航空难中遇难的八个中国人中，有一名来自浙江的大四学生，本来打算前往非洲观看长颈鹿，离开上海浦东机场时发布了人生中最后一条微博。

据观察者网报道，空难发生后，不少网友来到她的微博评论区留言表示哀悼，可其中竟然夹杂着不和谐的声音，有人用粗俗污秽的言语，对遇难女生进行人身攻击。

今天（12日）凌晨，@微博管理员发布公告，宣布关闭多个发布人身攻击内容且情节恶劣的微博账号，呼吁尊重逝者。

3月10日，埃塞俄比亚航空一架波音737-8飞机发生坠机空难。八名遇难中国公民身份初步确认。其中一遇难中国女学生为浙江万里学院新闻专业大四学生。

据@浙江之声报道，昨天从浙江万里学院党委宣传部了解到，校方经过与学生家属及大使馆方面核实，确认埃航空难事件中遇难的浙江金华女孩为该校新闻专业大四学生，学校方面将协助做好相关善后工作。

3月9日，女孩发布了最后一条微博，定位是在上海浦东机场。在她的表述中，此次前往非洲旅行是为了观看长颈鹿。同时，她将和一位朋友在目的地汇合。

空难意外发生后，有许多网友自发来到她的微博评论区写下催泪留言，表示哀悼。

但在人们追思女生的评论区里，竟然出现了不少人使用粗俗污秽言语对遇难女生进行人身攻击，不堪入目且毫无尊重可言。