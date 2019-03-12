外交部回应康明凯案：司法程序不受干扰

外交部发言人陆慷今天（12日）主持例行记者会。有记者就近来15名美国学者和智库领导人发表公开信谈及康明凯案件提问。

陆慷表示，第一，我们已经多次介绍过康明凯的案情，中国相关部门也已经公布过相关情况。自2017年以来，他多次持因私护照、商业签证来中国从事了危害国家安全的活动，这是他被中国国家安全机关依法采取强制措施的根本原因。有关方面对外试图散布一些他是所谓“前外交官”的概念，是在试图混淆国际视听，这也是徒劳无益的。

第二点，中方一贯鼓励和支持同中外包括中美、中加之间的人文交往、智库交流，我们也欢迎包括美国、加拿大学者在内的各界人士来华开展正常交流活动，我们也希望美加两国政府都能够相向而行，为这样正常的、有利于增进两国人民相互理解、增进两国社会相互友好的活动创造有利条件，事实上，包括你刚才所提到的署名的这15位人士，我也看了名单，其中有不少人自己经常到中国来，不但没有受到任何干扰和阻挠，因为他们曾经为中美两国关系做出过许多重要贡献，事实上他们还受到过一些礼遇，能够同他们的中国同行很好交流，所以一些人士可能受到了蒙蔽，现在提出了一些不存在的担忧。

陆慷表示，康明凯这个案件的性质是非常清楚的，他与所谓的人文社会交流完全不是一个性质的事情，现在加拿大方面有关人士试图通过混淆他的案子与正常的人文交流，试图蒙骗国际社会，博取同情，甚至以此来试图对中方施压，完全是徒劳的，中国政府会依照正当的司法程序开展我们的工作，不会受到任何干扰。