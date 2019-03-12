关于波音737-8飞机 美航空局：尚未有可供作出结论的数据

（早报讯）美国联邦航空局11日发布关于波音737-8和波音737-9（均属波音737 MAX系列）飞机的通知，说虽然相关机型近来出现两起空难，但目前尚未获得可供作出结论或采取行动的数据。这一通知引发一些业内人士争议。

美联邦航空局在通知中说，外部报告显示两次空难有相似之处，“但调查刚刚开始，迄今我们尚未获得可供作出结论或采取行动的数据”。联邦航空局还说，如果数据显示有安全隐患，会“立刻采取适宜的行动”。

这份通知说，印尼狮航空难事故发生后，美联邦航空局对该机型进行过审查，结论支持该型飞机继续飞行。

但美联邦航空局也表示，将要求波音公司根据联邦航空局去年11月发布的指令，在不晚于4月对737-8飞机和737-9飞机进行飞行控制系统等方面的升级改造。波音公司将随之更新训练要求和飞行人员手册。

通知显示，波音公司生产的737-8飞机和737-9飞机在美国有74架，全球共有387架，分属59家航空公司。

新华社报道，联邦航空局的通知遭到一些业内人士的批评。美国飞机乘客消费者权益保护组织“飞行者权利网”总裁哈得孙说，航空公司继续运营相关飞机是不合适的，美国联邦航空局这种“等等看”的态度给旅客生命和美国航空业声誉带来风险。

美国飞机乘务员协会已正式要求联邦航空局对相关机型展开调查。该协会负责人纳尔逊说，尽管我们不能在没有全部事实的情况下得出结论，但在第二次事故发生后，监管机构、制造商和航空公司必须立即采取措施，回应公众关切。