首套房贷利率三连降：北上广深齐进低息榜前十

据中新经纬客户端报道，中国多地银行近期悄然下调房贷利率。融360监测数据显示，2019年2月，全国首套房贷款平均利率连续三个月下降，北上广深等一线城市均进入首套房贷利率最低城市前十位。

融360的监测数据显示，在2019年2月首套房贷平均利率最低城市前十名中，上海、北京、深圳、广州等一线城市分列第一、第四、第五、第十位。其中，深圳连跳6位挤入前十。

同策研究院总监张宏伟表示，对于一二线大城市来说，房贷利率微调和利好政策释放，背后依然是高房价的基调，对楼市的影响微不足道，当前一二线城市房企的压力仍难以缓解。

有相同观点的还有中国房地产经纪同业联盟主席胡景晖。他认为，银行下调首套房贷利率是基于楼市交易量低迷、购房人观望情绪浓厚的背景，这在一定程度上会促进交易量的提升，但影响有限，不会助推房价上涨。

对于未来楼市走向，中原地产首席分析师张大伟指出，从政策预期来看，目前各地楼市调控政策加码趋势持续，在信贷收紧下，楼市平稳是必然。

在政策层面上，2018年年底，中共中央经济工作会议指出，要构建房地产市场健康发展长效机制，坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位。此后，住建部召开全国住房和城乡建设工作会议，会议提出2019年要重点抓好的十个方面工作，第一条就是以稳地价稳房价稳预期为目标，促进房地产市场平稳健康发展。

近日，银保监会副主席王兆星也就房地产发声，将房地产金融列为今年防风险的重点领域。王兆星表示，将进一步加强房地产贷款方面的监测，保障住房贷款的基本需要，对投机性的房地产贷款要严格控制，防止资金通过影子银行渠道进入房地产市场。