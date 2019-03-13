空难中遇难浙江女孩系家中独生女 家属已赴埃塞俄比亚

在埃塞俄比亚航空公司航班空难中，浙江女孩程妮(化名)遇难的消息受到关注。新京报记者从埃塞俄比亚航空公司委托的中国代理运营商处获悉，程妮家属于昨晚从上海浦东机场乘机前往埃塞俄比亚。

据新京报报道，程妮母亲告诉记者，她将与亲戚一起坐车前往杭州拿护照，随后从上海出发，去往女儿遇难的事发现场料理后事。程妮的表哥表示，自己是在11日中午才知道这个消息，程妮是家中独生女。

另据程妮的同学称，她们有朋友已经前往现场查看。“程妮购买的是头等舱，所在的位置还没有被挖出来。”

昨日，埃塞航空委托的中国代理运营商美凯航空服务有限公司(简称美凯公司)相关工作人员，前往浙江省兰溪市接程妮(化名)的家属，安排家属从上海浦东机场乘坐空客350-900型号飞机前往埃塞俄比亚。

美凯公司的工作人员告诉记者，埃塞航空将根据空难的后续调查结果，在微博和官方网站上公布赔偿金额等消息。就埃塞航空空难后续赔偿事宜，美凯公司表示，国际民航法在事故类型和赔偿金额方面都有相关标准，航空公司的执行一般都不会低于国际标准，“但赔偿金额具体是多少，埃塞航空会根据最终事情的定性来进行评估，现在我们也没有收到埃塞航空的消息。”

新京报记者了解到，美凯公司是埃塞俄比亚航空公司驻中国代理运营商，帮助埃塞航空做销售代理。目前，美凯公司主要负责协助处理遇难者家属等各项事宜，帮助有意愿前往埃塞俄比亚事发地的家属尽快前往。