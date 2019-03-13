首次披露 周永康令计划等老虎被没收全部个人财产

中国最高法审判委员会副部级专职委员刘贵祥昨天（12日）在人大会议记者会上披露，十八大以来，法院共审结省部级以上领导干部职务犯罪案件117件，117人，“其中29人被判处没收全部个人财产”。

在发布会上，有记者提问，十八大以来落马“巨贪”背后的钱怎么处理？

刘贵祥回应时透露，十八大以来，人民法院共依法审结省部级以上领导干部职务犯罪案件117件，117人，“其中29人被判处没收全部个人财产，其余88人被判处罚金、没收部分个人财产。财产刑全部执行到位。绝大多数犯罪分子的贪污所得被全部追缴。”

《北京青年报》旗下微信公众号“政知见”解读说，这句话意指，十八大以来，共有117个“老虎”案件被审结，其中有29人被判处没收个人全部财产。

报道指出，刑法规定，刑罚分为主刑和附加刑：主刑包括管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；附加刑种类包括罚金、剥夺政治权利和没收财产。

获刑“老虎”中，周永康、令计划、郭伯雄、苏荣、孙政才五人，均是被判处无期徒刑，都是“没收个人全部财产”。

报道特别指出，没收财产是没收犯罪分子个人所有财产的一部或者全部。

没收全部财产的，应当对犯罪分子个人及其扶养的家属保留必需的生活费用。在判处没收财产的时候，不得没收属于犯罪分子家属所有或者应有的财产。

也有人被没收部分财产，比如河北省委原书记周本顺，获刑15年，并处没收个人财产人民币200万元。

另外，刘贵祥说，2015年8月，全国人大常委会通过了《刑法修正案（九）》，其中有个重要内容是，对贪污贿赂犯罪增加了“罚金刑”，最高人民法院和最高人民检察院为了确保“罚金刑”适用的有效性和严肃性，专门出台了一个司法解释。

在这个司法解释中，依托于主刑，分层次地规定了适用“罚金刑”应该把握的标准，从这个标准上可以看出来，对贪腐犯罪的“罚金刑”适用标准要远远高于一般犯罪“罚金刑”的适用标准。

同时，这个司法解释中还明确规定，对于没有追缴到案的犯罪分子非法所得，要一追到底，不设时限，随时发现随时追缴。