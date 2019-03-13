赖清德：大陆扬言武力犯台才是恐吓

台南立委补选即将到来，民进党近来全面动员为候选人郭国文辅选，不断提醒民众中国大陆想并吞台湾，遭国民党批评狂打恐吓牌。对此，前行政院长赖清德昨天表示，如果是事实的话，何来恐吓？

据三立新闻网报道，赖清德表示，民进党去年“九合一”选举大败，随后大陆国家主席习近平发表对台谈话，扬言“九二共识”是一中原则，没有各表的空间，台湾只有一条路可走，就是“一国两制”。

赖清德说，倘若民进党在立委的补选再度失利，民进党在2020年总统选举将变得更加困难，因为届时大陆压迫台湾的力道也会更强。“这样的说法竟然被扭曲为打恐吓牌？”

赖清德指出，其实是不是恐吓牌，端看所言是不是事实，大家不妨想想，难道大陆对台策略，外部围堵，内部分化不是事实？难道大陆挖台湾邦交国、阻止台湾参加世界卫生大会、阻止台湾加入国际刑警及国际民航组织不是事实？难道战机航舰频繁出没于台湾海峡，不是事实？难道习近平强调“九二共识”没有“一中各表”，只有一个中国，台湾只有“一国两制”这条路可走不是事实？

赖清德说，如果是事实的话，何来恐吓？为什么质疑者可以扭曲事实？而且对大陆无丝毫戒心，甚至大力吹捧大陆？应该是他们主张统一，和台湾主流意见不同。“大陆扬言武力犯台，逼迫台湾就范，才是真正的恐吓牌！”

