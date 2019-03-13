腾讯回应“露露事件”：因撞库被盗 反腐内审是日常

据《新京报》消息，针对《河南女孩露露给我上了一堂七万的课》中提到的企鹅号在无提示情况下被盗，盗号后产生的巨大收益，以及盗号产业背后可能的利益链，腾讯集团市场公关部总经理李航昨晚进行了一一回应，并称不存在“因为露露事件，内部反腐即将开始”一说。

对于企鹅号平台出现的盗号问题，腾讯称2018年底，由于某知名第三方网站账号数据泄露，造成了不法分子对部分企鹅号进行撞库，少部分企鹅号被盗。企鹅号平台已经对已知的被盗账号进行了恢复，并成立专项全面排查可能存在风险的异常账户。同时腾讯将全面提升企鹅号的安全机制：全面使用QQ、微信安全登录体系，逐步下线邮箱和手机登录；严打盗号，封禁盗号者的所有收益并对情节严重者移交司法。

对于盗号背后可能存在的利益集团和利益链，腾讯称注意到平台上存在的“做号集团”和严峻的洗稿问题，已经在筹备建立并计划近期推出“企鹅号原创专家委员会”，希望通过各领域意见领袖众议的模式探索打击洗稿的解决方案，推动版权保护。

对于被盗账号在60天内收到超7万元（人民币，约1万4千新元）补贴一事，腾讯称企鹅号补贴规则是以文章流量乘以单价来计算。由于不同类别的文章存在用户偏好和流量的差异，所以在补贴上也存在较大的差距。同时，腾讯称不希望只以流量论英雄，已在近期推出了优质内容出品计划，希望通过对各领域的原创优质创作者有一定的分成倾斜。目前覆盖范围还有限，接下来会逐步增加。

对于腐败问题，腾讯称对腐败等高压线问题从来都是发现一起严打一起，也在持续处理和公示触犯红线的案例，情节严重者还会移送司法机关。这是公司内审团队日常的工作，不存在“因为露露事件，内部反腐即将开始”一说。

