《环时》社评：蔡英文拥抱陈水扁路线

中国大陆官媒《环球时报》昨晚发布社评称，台湾总统蔡英文已发出明确信号，她要用挑动两岸对立冲击2020年的选举，走2004年陈水扁竞选连任的老路。“这意味着台海的和平与稳定很可能再次被台湾的选举祸害，而一直标榜主张维持台海现状的蔡英文将成为威胁台海和平的最大危险源。”

以下为《环球时报》社评全文：

蔡英文星期一下午召集举行“国安会议”，嚣张地抛出所谓反制“一国两制”指导纲领。她宣称北京已经将统一台湾的工作纳入政治议程，持续介入台湾政治、经济和社会发展，“构成当前台湾最大的风险”。她扬言坚决反对统一，拒绝任何被统一的过渡性安排。

蔡英文高调召集这次以“反制一国两制”为主题的“国安会议”，等于是把“中国大陆威胁”当作台湾当前紧迫的国安危机来处理。她如此虚张声势，被普遍认为是要为自己竞选连任造势。

蔡英文发出明确信号，她要用挑动两岸对立冲击2020年的选举，走2004年陈水扁竞选连任的老路。去年“九合一”选举民进党惨败，她险些被民进党抛弃，她要重拾绿营制造台海紧张的老路，争取翻盘。

这意味着台海的和平与稳定很可能再次被台湾的选举祸害，而一直标榜主张维持台海现状的蔡英文将成为威胁台海和平的最大危险源。

不过也要看到蔡英文用如此夸张的怼大陆姿态来助选，反映出她和民进党已将政治资源几乎耗尽，只能用又虚幻又危险的招数挣扎求生。蔡英文所做的是最糟糕的选择。

今天的两岸形势已经与2004年截然不同，那次选举到来时，大陆经济总量只是台湾的5倍左右，而现在是台湾的20几倍。2003年大陆军费是台湾的2倍多，如今是台湾的10几倍。当时台湾还对大陆存在一些竞争优势，使得“台独”势力尚能找到不少说辞，而今天大陆形成了对台全面压倒性优势，这次选举再像陈水扁那样拉抬海峡两岸的对抗，蔡英文所拥有的条件已经差了许多。她这样做的胜算几率也将低于陈水扁。

即使蔡英文通过极端方式勉强赢得连任，她也将彻底毁掉台海局势，迎来两岸剑拔弩张的四年，届时民进党的施政将以证明“毁掉台海稳定是有道理的且责任在大陆”为轴心，惯性地朝着加剧两岸对立越走越远，那将是整个台湾社会的噩梦。

蔡英文经常炫耀台湾的“民主”有多先进，并且侈谈“民主”是台湾抵抗大陆攻击的一道防线，然而明眼人都看得很清楚，恰恰是台湾的选举不断为形成两岸新的危机提供动力，“台独”通过台湾选举兴风作浪，释放了远超过其实际能量的威胁。

不过用怼大陆来搞岛内选举越来越像是虚伪的政治行为艺术。台湾比十几年前受到大陆力量更加紧密的吸附，“台独”势力因忌惮《反分裂国家法》，在张牙舞爪的同时亦小心翼翼地打擦边球，不敢直撞底线。民进党的竞选把戏不断被岛内民众看穿，它的进一步表演空间几乎被封死了。

眼看着民进党准备大闹2020年选举，大陆需要做的是守护好《反分裂国家法》，随时准备对民进党可能的触线行为予以惩戒。大陆反制“台独”的工具要比十几年前多多了，如果蔡英文敢实际做出冒进之举，那我们就应该真给台当局和民进党一点颜色瞧瞧。这样的惩戒是不应当有上限的，必要时揍“台独”势力一顿未尝不可。

只要大陆的力量不断增长，我们的台海政策高度稳定、权威，台湾内部就会逐渐形成不就台海问题进行挑衅的新政治悟性和取向。这一轮与蔡英文当局的斗争有可能是大陆抑制台湾内部政治力量挑衅《反分裂国家法》的“最后的斗争”，“台独”作为有实际搅动力的政治力量，气数正在耗尽。

