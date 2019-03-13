全国政协十三届二次会议上午闭幕

据《北京青年报》报道，中国全国政协十三届二次会议今早在人民大会堂举行闭幕会。

闭幕会通过了政协第十三届全国委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议，政协第十三届全国委员会提案委员会关于政协十三届二次会议提案审查情况的报告，政协十三届全国委员会第二次会议政治决议。

截至3月7日17时，政协十三届第二次会议共收到提案5113件。依据《提案工作条例》和《提案审查工作细则》，认真进行审查。经审查，立案3859件，并案133件，转为意见和建议1121件。在立案提案中，委员提案3499件，占90.67%；集体提案360件，占9.33%。

报道称，在立案提案中，经济建设方面提案1484件，占总数的38.46%；政治建设方面提案308件，占7.98%；文化建设方面提案266件，占6.89%；社会建设方面提案1336件，占34.62%；生态文明建设方面提案350件，占9.07%；其他方面提案115件，占2.98%。

反映比较集中的建议，包括继续打好三大攻坚战、保持经济平稳健康发展、发展社会主义民主政治、繁荣社会主义文化、更好保障和改善民生、加强生态建设和推动绿色发展等方面。

大会闭幕后，提案交由承办单位办理，协商遴选重点提案并经主席会议审定后开展督办。本次大会提案截止日期以后收到的提案，审查立案后作为平时提案交承办单位办理。