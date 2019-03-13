中国从昨起禁止从越南输入任何猪、野猪及其产品

中国海关总署、农业农村部昨天发布《关于防止越南非洲猪瘟传入中国的公告》，宣布从即日起禁止从越南输入任何猪、野猪及其产品。

据《北京青年报》消息，公告称，2019年2月20日，越南官方向世界动物卫生组织（OIE）通报，该国境内近期发生三起非洲猪瘟疫情。迄今为止，中国尚未与越南签署猪、野猪及其产品准入协议。

为保护中国畜牧业安全，防止疫情传入，根据《中国海关法》《中国进出境动植物检疫法》等有关法律法规的规定，从即日起中国禁止直接或间接从越南输入猪、野猪及其产品；禁止寄递或旅客携带来自越南的猪、野猪及其产品入境。一经发现，一律作退回或销毁处理；进境船舶、航空器、公路车辆和铁路列车等运输工具上，如发现有来自越南的猪、野猪及其产品，一律作封存处理，且在中国境内停留或者运行期间，未经海关许可，不得启封动用。其废弃物、泔水等，一律在海关的监督下做无害化处理，不得擅自抛弃；对边防等部门截获的非法入境的来自越南的猪、野猪及其产品，一律在海关的监督下作销毁处理。

中国海关总署 、农业农村部表示，凡违反上述规定者，由海关依照《中国海关法》《中国进出境动植物检疫法》及其实施条例有关规定处理。各海关、各级动物疫病预防控制机构及动物卫生监督机构要分别按照《中国海关法》《中国进出境动植物检疫法》和《中国动物防疫法》等有关规定，密切配合，做好检疫、防疫和监督工作。

