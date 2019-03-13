政协会议闭幕 汪洋：政协没有名誉委员 只有责任委员

中国全国政协十三届二次会议今天（13日）上午在北京闭幕。 中国政协主席汪洋发表讲话，中国国家主席习近平等党和国家领导人出席闭幕式。

汪洋在发言中说，政协没有名誉委员，只有责任委员。所有委员都要尽职尽责，用心用力。要保持奋斗者的姿态和干劲，敢于担当、善于斗争、永不停步、永不懈怠，始终心系国事、情牵民生，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者，写好每年的“委员作业”，答好时代给出的考卷。

此次会议通过了政协第十三届全国委员会第二次会议关于常务委员会工作报告的决议，通过了政协第十三届全国委员会提案委员会关于政协十三届二次会议提案审查情况的报告，还通过了政协第十三届全国委员会第二次会议政治决议。

汪洋讲话全文实录（转自新华网）：

各位委员，同志们！中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议，经过全体委员共同努力，圆满完成各项议程，就要胜利闭幕了。

这次会议是在全面建成小康社会进入关键之年召开的，中共中央高度重视，各有关方面大力支持。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平等党和国家领导同志，出席大会开幕会和闭幕会，深入界别小组听取意见和建议，与委员共商国是。广大政协委员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以高度的政治责任感和历史使命感，深入讨论政府工作报告和其他报告，认真审议全国政协常委会工作报告和提案工作情况报告等文件，围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，紧扣决胜全面建成小康社会，深入协商、积极建言，取得重要成果。这次会议充分发扬民主、广泛凝聚共识，是一次求真务实、团结奋进的大会，展现了人民政协这一专门协商机构的独特优势，彰显了中国特色社会主义民主政治的生机活力。

今年是中华人民共和国成立70周年，人民政协也将迎来70华诞。70年风雨兼程，70年砥砺前行。在中国共产党领导下，伟大的祖国发生了翻天覆地的变化，伟大的中国人民正沿着中国特色社会主义大道阔步前进，伟大的中华民族比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现伟大复兴的梦想。70年来，人民政协积极投身建立新中国、建设新中国、探索改革路、实现中国梦的壮丽实践，走过了辉煌的历程，建立了历史的功勋。中国特色社会主义进入新时代，人民政协的舞台更加宽广，责任更加重大。我们要不忘初心，牢记使命，坚持人民政协的性质定位，把握人民政协新的历史方位，坚守信念和定力，汲取经验和智慧，推动人民政协事业不断向前发展。

我们要崇尚学习、加强学习，加强思想政治引领，把科学理论武装成果转化为团结奋斗的共同思想政治基础。学习是成长进步的重要阶梯。善于学习就是善于进步。人民政协在学习中走到今天，更要在学习中走向未来。面对新时代新方位新使命，人民政协必须继承学习的光荣传统，把学习作为各级政协组织和广大政协委员的政治责任，作为加强思想政治引领的有效途径，更加崇尚学习、积极改造学习、持续深化学习。要把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为重中之重，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话精神，巩固深化习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想学习研讨活动成果，持续在学懂弄通做实上下功夫，做到学思用贯通，知信行统一，打牢增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的思想根基。要坚持理论联系实际，在履职实践中提高思想政治水平，悟原理、求真理、明事理，努力使思想、能力、行动跟上中共中央的部署要求和人民政协事业发展需要，努力使建言资政更加建之有方、言之有理、资之有效。要充分运用新中国成立70年来的宝贵精神财富，认真学习中国共产党的历史、统一战线的历史、人民政协的历史，树立正确的历史观，深刻理解70年历史性变革中所蕴藏的内在逻辑，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，在习近平新时代中国特色社会主义思想旗帜下携手前进。

我们要崇尚创新、勇于创新，加强协商民主建设，推动政协协商民主制度程序和运行方式的完善。人民政协作为人民民主的重要实现形式，作为社会主义协商民主的重要渠道和专门协商机构，是中国共产党领导各党派团体和各族各界人士在政治制度上的伟大创造，具有独特、独有、独到的优势。实践没有止境，探索没有止境，创新也没有止境。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，把握民主协商的政治原则，运用民主集中制的优势，植根中国大地，积极探索创新，使人民政协的工作跟上新时代步伐。要按照完善和发展中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化的目标要求，推进中共中央关于政协协商民主建设重大改革举措落实，进一步完善专门协商机构的制度体系，推动人民政协制度更加成熟更加定型，更好地通过政协制度的有效运行和民主程序，把党的主张转化为社会各界的共识和行动。要注重政协协商形式和协商内容相匹配、协商程序和协商效率相统一，丰富运行方式方法，运用现代信息技术等手段，拓展不同意见互动交流、各种观点深入沟通的平台和渠道，形成有事好商量、众人的事情由众人商量的秩序和氛围，努力使专门协商机构“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。

我们要崇尚团结、增进团结，加强双向发力工作，汇聚起服务党和国家中心任务的合力。团结是攻坚克难的制胜法宝。中国革命、建设、改革的历史，就是一部中国共产党领导全国各族人民团结奋斗的历史。人民政协是坚持大团结大联合、朝着共同奋斗目标不断前进的制度结晶。人民政协追求的团结，是建立在求同存异、聚同化异之上的广泛团结，是建立在共同事业、共同利益之上的坚强团结。在政协增进团结，要采取正确的方针和正确的方法，坚持和风细雨式的平等协商，靠批评和自我批评、教育和自我教育，耐心细致地做好存异、化异等工作，形成思想上的真正团结。要发挥人民政协作为国家治理体系重要组成部分的作用，在解决人心向背和力量对比上下功夫，提高建言资政和凝聚共识双向发力的质量，多做宣传政策、解疑释惑的工作，多谋防范风险、化解挑战的良策，多鼓提振信心、团结奋斗的干劲，把思想和行动统一到中共中央对重大形势的科学判断和对重大工作的决策部署上来，把智慧和力量汇聚到共筑中国梦上来，努力画出最大同心圆。

新时代的人民政协要有新时代的样子，新时代的政协委员也要有新时代的形象。要按照懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行的要求，全面加强委员队伍建设，着力提升整体素质和履职本领，担负新的使命、成就新的光荣。政协没有名誉委员，只有责任委员，所有委员都要尽职尽责，用心用力。要保持奋斗者的姿态和干劲，敢于担当、善于斗争、永不停步、永不懈怠，始终心系国事、情牵民生，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者，写好每年的“委员作业”，答好时代给出的考卷，展现新时代政协委员的绚丽风采，书写人民政协事业发展的光辉篇章。

各位委员、同志们！新中国成立70年来的辉煌是中国人民一代接着一代干出来的，人民政协事业的发展也凝结着一届又一届政协委员的不懈奋斗。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，高举中国特色社会主义伟大旗帜，继续奋斗，切实把中共中央的决策部署和对人民政协工作的要求落实下去、把海内外中华儿女实现中华民族伟大复兴中国梦的智慧和力量凝聚起来，以优异成绩庆祝新中国成立70周年，为决胜全面建成小康社会，为把我国建设成为富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国作出新的更大贡献！

请全体起立。唱国歌。

我宣布：中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议闭幕！