美贸易代表称达成协议与否 中美贸易磋商都可能在几周内结束

据路透社报道，美国贸易代表莱特希泽周二表示，美中两国的贸易磋商可能已进入最后几周，双方正努力敲定一项协议，以缓解针锋相对的关税争端。

美中对对方产品互征关税，给全球最大的两个经济体造成了数十亿美元的损失，搞得全球市场人心惶惶，并扰乱了制造业和供应链。

美国政府正在给中国施压，要求其停止外界所说的行业补贴，限制外国公司进入中国市场以及窃取知识产权等做法和政策，美国政府认为，这些做法和政策给中国企业带来了不公平的优势。

莱特希泽周二在参议院财务委员会听证会上表示，“我们的希望是，双方已进入达成协议前的最后几周。”不过他警告称，主要问题仍未解决。“如果这些问题无法以有利于美国的方式得到解决，我们就不会达成协议。”

议员们向莱特希泽施压，要求他披露特朗普政府是否打算继续征收关税，以确保中国遵守协议的计划细节。美国总统特朗普之前誓言要重新平衡全球贸易体系，使之有利于美国，这是他的“美国优先”政策的一部分。

“贸易谈判中，中方的关注点是美国取消中国输美商品关税，”莱特希泽表示，“如果这是一种让步，目前正在进行磋商。”

他补充称，美国在与中国的贸易谈判中“精准”解决结构性知识产权问题，并接近就汇率操纵问题达成协议。

上月谈判取得进展，促使白宫无限期推迟了原定于3月2日生效的上调价值2千亿美元中国输美商品关税的计划。这导致双方即将达成协议的预期升温，尽管特朗普政府官员上周五表示，尚未安排好另一场面对面的会议。

据中国官方媒体报道，莱特希泽和中国最高贸易谈判代表刘鹤周二通了电话，莱特希泽在参议院听证会上说，他周三还安排了一次通话。

“我们或多或少仍在继续努力，”莱特希泽表示。

莱特希泽为特朗普政府向其他国家施压，要求改革世界贸易组织(WTO)的行动进行辩护。他在听证会上表示，美国正在“兢兢业业地”为这个全球性组织磋商新的规则。

这是自特朗普政府本月早些时候炮轰世贸组织以来，莱特希泽首次就此问题发表言论。莱特希泽表示，美国不会允许由世贸组织来决定贸易政策，并为美国利用关税向包括中国在内的贸易伙伴施压进行辩护。

多年来，美国官员一直辩称，世贸组织的裁决经常超出他们的职责范围，给成员国强加了新的义务。

莱特希泽周二在事先准备好讲稿的讲话中表示，“世贸组织基本上仍在1990年代初的老套路下运作。”

莱特希泽补充说，美国寻求改革“不是为了伤害世贸组织，而是为了确保世贸组织跟上世界快速变化的步伐。”