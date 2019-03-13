微信“夸夸群”在中国高校受到追捧 专家：满足自尊心

据《北京青年报》消息，微信近日突然冒起一个名为“夸夸群”的群组，且不少中国高校的学生还建立了各自学校的夸夸群。在夸夸群内，被人夸奖是家常便饭。例如有人提出“学习了一下午，求夸”，便会有群友夸赞称。

据了解，包括上海大学、武汉大学、哈尔滨工程大学和山东大学等，都建立了自己的夸夸群。而西安交大的夸夸群，群成员更已经达到了1000人的上限。

记者也随机加入了几个高校夸夸群，看到群内聊天十分火热。在上海大学的夸夸群内，一位学生说，“勤勤恳恳做个认真的码农，学了一下午习，求夸”。随后，便有群友夸赞称，“我想你在平时生活中一定是别人家的孩子了，夸”。

据了解，包括上海大学、武汉大学、哈尔滨工程大学和山东大学等，都建立了自己的夸夸群。而西安交大的夸夸群，群成员更已经达到了1000人的上限。（互联网）

除了这种真应该表扬的同学，其实随便你说什么都会收获很多的“夸”，即便有的同学称午睡起晚了，也会有人夸赞“睡眠真好”，以及“对自己身体好一点，夸”。据悉，不少高校夸夸群中的“群规”就是可以随意夸。例如武汉大学夸夸群的群规就是“没有规则，各种夸，直接夸，随意夸”。

但在夸夸群受到追捧的同时，也有人觉得夸夸群“很假”，一名受访者对记者说，她在夸夸群内看到很多夸奖都很浮夸，“很多都只是好玩，并没有真心夸奖，而且也不是所有行为都适合夸奖，还不如利用这些时间好好提升自己”。

对于夸夸群的爆红，有商人从中看到了商机，在电商平台乘势推出“夸人服务”，买家只要付款就能被人不断从各方面夸赞。

据网媒“香港01”报道，从淘宝网搜索发现，“夸人服务”多以分钟、夸奖人数计算费用，比如“五人夸5分钟”需要30元（人民币，下同，约6新元），“20人夸10分钟”需要200元；也有商家按“程度”收费，“普通夸”48元3分钟，“高质量夸”72元3分钟。

报道称，购买“夸人服务”后，便会被加入一个微信群内，随之而来的是疯狂的夸赞，从头像到发出一个标点符号，都能受到赞美。有人将“夸人服务”当作礼物，三八妇女节当日，就有女网民表示收到男朋友的“妇女节惊喜”，突然被加进一个百人的夸夸群，整整夸奖了3分钟。

对于夸夸群广泛流行的原因，广州医科大学应用心理学系教授、心理学博士陈灿锐称，其实每个人都希望听到别人夸自己的好话，“尤其是现在年轻人面临的竞争压力、就业压力非常普遍，而遇到压力的时候就特别需要支持系统”。

陈灿锐说，对于陌生人的夸赞，即便听起来很假，但是被夸之后也会觉得压力减少一些，满足自己的自尊心。“被夸赞之后，觉得‘我是可爱的’，‘我是能够应对困境的’，可以满足自尊和自恋的心理，其实这种找支持系统也是一种成熟的表现。”陈灿锐解释。

陈灿锐还深入分析称，以起床晚了求夸为例，有的学生内心有内疚，或者是跟别人比有一种自卑感。“但是总盯着内心的内疚反而会增加痛苦，但是找别人来夸奖，可以转移注意力，更好地看到事情积极的一面”。

陈灿锐也认为，类似的夸夸群是一种积极的尝试，在没有经济成本的情况下，可以在群内进行调节。也有专家表示，年轻人在遇到压力时，更应该学会自我调节，用运动、阅读等健康方式让自己放松，选择适合自己的支持系统。