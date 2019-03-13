苏贞昌回应自经区“四个不可行” 朱立伦：标准输家的答复

台湾前新北市长朱立伦今早谈到国民党内总统初选议题时说，个人不是关键的重点，台湾赢、中华民国赢才是最大的目标。他还说，昨天看到苏贞昌对于自由经济示范区（简称自经区）的答复，那就是标准“输家”的答复。

据《自由时报》消息，面对2020总统党内初选，吴敦义昨天接受专访说：“最近在观察一个人，虽这个人民调比较高，但如果有更好的王牌为什么不用呢？”遭指这个人恐就是朱立伦。对此，朱立伦今出席活动表示，国民党需要更多的王牌、更多的韩国瑜，让民众看到国民党的改革、国民党的希望，这是不断自我期许跟要努力的，自己跟韩国瑜是好朋友，大家也是彼此鼓励、相互支持，希望国民党在各个角色上表现都能让大家满意。

但被媒体问到是否有“卡朱拱韩”的意味，朱立伦仅表示，“那我们正向思考说这是对我很大的鼓励”。

此外，朱立伦也以苏贞昌昨天针对高雄市长韩国瑜提出自经区“四个不可行”的答复为例指出，那个就是标准输家的答复，输家说“虽然有机会，但是困难重重，所以还是不能做。”那为什么不反过来说，“虽然困难重重，但是有机会，我们一定要努力”？

朱立伦认为，对于所有经济问题，领导人不能只看到困难，应该要看到机会，台湾才有未来。