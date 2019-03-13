国家林草局专项行动：重点打击别墅违法占林地草原

据《新京报》消息，中国国家林业和草原局昨天召开电视电话会议，部署3月至10月在全中国范围内开展“绿卫2019”森林草原执法专项行动。

此次专项行动的执法重点是：严厉打击2013年以来非法开垦林地草原、非法占用使用林地草原、非法采集草原野生植物和滥砍盗伐林木等违法破坏森林草原资源行为，特别是对习近平总书记等中央领导同志曾经批示的别墅、高尔夫球场、豪华墓地违法占用林地草原，以及矿产开发等建设项目造成的严重破坏森林草原问题。

国家林业和草原局副局长李树铭说，森林和草原资源都是中国重要的自然资源，在维护国土生态安全中具有举足轻重的地位。各省级林业草原主管部门要成立工作机构、公布举报热线，按照专项行动的总体要求，全面排查、不留死角。

李树铭说，各省要排查一批重点问题，挂牌督查督办一批典型案件。要以钉钉子的精神，狠抓破坏森林草原资源违法问题的查处和整改。违法事实调查不清楚不放过，违法责任人处理不到位不放过，存在的问题整改不到位不放过，对涉嫌犯罪的必须移送司法机关追究刑事责任，决不允许以罚代刑。

2018年，国家林草局首次开展中国全覆盖的森林督查工作，共发现案件线索16万余起，正在依法查处和整改落实。2019年要继续开展督查，并对2018年督查发现问题整改情况进行“回头看”，整改结果务必于7月31日起前报国家林草局。