美大学讲师称中国留学生“靠作弊来美国” 遭调查后辞职

据观察者网报道，早前因诬陷中国留学生“靠作弊来到美国”而被投诉种族歧视的马里兰大学讲师大卫·韦伯（David Weber），于当地时间周一（11日）辞职。

在遭到五名中国留学生投诉后，马大校方对韦伯展开调查。他曾一度被要求停课，但二月底又返校教书。

基于隐私考虑，校方并未公开案件的调查结论，韦伯的律师称他是自愿辞职。

据马里兰大学罗伯特·史密斯商学院网站介绍，韦伯是该院会计系讲师，此前做过律师，并在美国证券交易委员会（SEC）担任过助理检察长。

他自称在11年教职生涯中绝大部分时间都收到积极反馈。

去年11月，韦伯在一场考试中指控多名中国留学生作弊，还当着全班学生的面声称，“所有中国学生都靠作弊来到美国和马里兰大学……这里不是你们的家，你们都在自己家里作弊……你们必须回家，再也不能来美国……你们的签证将被注销。”

经校方相关部门调查后，一名中国学生认罪，一名仍在调查中，另外五名证实为清白。

这五名学生随即向学校反歧视与骚扰办公室提出对韦伯的指控，表示自己受到了不公正对待。

据他们提交的陈述，韦伯曾七次针对中国留学生的种族与国家发表歧视性言论，还将作弊归咎为“中国文化”。

韦伯则通过自己的律师表示，学生陈述中并非他的“确切用词”，提到国籍是想提醒作弊会对外国留学生的严重后果，包括被学校开除与失去签证。

经过初步评估后，校方已对学生的控诉展开调查。据美国校园电台“WAMU”2月28日的报道称，韦伯曾一度被校方要求停课，但当时已经返校教书。

当地时间周一（11日），校方发言人在声明中表示，韦伯已经辞职，不再于大学任教。

韦伯的律师则表示他是自愿辞职，但没有提供更多消息。

而有关歧视中国留学生案件的调查结果，校方发言人以隐私为由拒绝透露。

