【视频】深情朗诵发引争议 凌友诗：这样的批评算什么？

在政协全体会议上以高亢朗诵式发言而一炮而红的中国全国政协委员凌友诗，今天回应外界议论时说，与14亿人民对两岸统一的热切期望相比，“这样的批评算什么！”

凌友诗今早（13日）在政协闭幕后于人民大会堂外接受媒体的围堵采访，继续她声情并茂的发言风格。凌友诗说：“（网络批评是）太小的事情了！因为我面对的是整个中华民族，是整个国家的重大议题，是全民14亿人的热切期望。”

她强调，自己对两岸统一前景充满希望，中国大陆国家主席习近平提出大陆与台湾在基础设施方面的互联互通、人心往来上的交流、文化的复兴，以及未来在法律方面可能也可以与台湾进一步发展和衔接链接，“这些我感觉到是和平统一的基础，全面铺开，我充满希望。”

凌友诗并建议，大陆可进一步与台湾的宗教慈善团体交流，她赞许台湾团体对绿化、生态治理非常重视，它们的惜物护生精神可带动教化作用。

她深情地说：“让台湾人心最美的一章能够（与大陆）互动起来，能够让它最美的一页也翻到祖国的大地上，那将不仅是商贸经济往来，那真的是心灵互动。”

凌友诗前天（11日）在全国政协全体会议上发言的视频在网上广泛流传，引起两岸三地网民关注。有网民批评：“这也太煽情太夸张了吧！”“口音也太诡异了吧？”也有网民认为：“朗诵技巧出众！”

凌友诗生于台湾高雄，16岁移居香港，获香港大学政治哲学博士学位，曾担任香港特区政府中央政策组高级研究主任，现在是香港中文大学当代中国文化研究中心荣誉研究员。她去年履新全国政协委员，既属于政协台联界别，同时也是港区委员。

凌友诗去年在政协会议上提议国家领导人带头在合适的场合穿汉服、唐装或中山装，以“重拾文化自信，彰显我现代泱泱大国之风范”。她连续两年提案应透过修订《中华人民共和国国籍法》，确认台湾人民的中国公民身份。（联合早报记者王纬温北京报道）