凌友诗表态统一 台内政部：朝取消户籍方向处理

台湾出生的凌友诗在中国大陆政协会议上表态两岸统一，民进党立委刘世芳今天（13日）问到是否跟之前卢丽安事件一样，取消户籍？甚至健保都不要给。对此，内政部长徐国勇备询时回应，应会朝取消户籍方向处理，会跟权责单位陆委会讨论。此外，没有户籍当然也没有健保。

据《自由时报》报道，17岁移居到香港的台籍中国大陆政协委员凌友诗在政协十三届二次会议第四次全体会议的演说影片，在网路上流传，全国政协主席汪洋会后还对她竖起大拇指。她说：“中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，是中国政权的正统，这个地位在两岸统一的进程中最为重要。”

立法院内政委员会今天审查灾害防救法部分条文修正草案，邀请徐国勇列席备询。

刘世芳质询徐国勇时表示：“凌友诗的爸爸是左营眷村的退休海军副舰长，她对不起中华民国前总统蒋介石。凌友诗说她期盼尽速看到两岸统一到来，请问此言论有无违反台湾法律？健保第一时间就不给？”

徐国勇说：“言论实在不应该，毕竟我们是中华民国台湾领土的人民，应该是陆委会会做相关处理。是否要取消户籍，按照相关规定处里。我认为应该朝取消户籍方向处理，但是权责在陆委会，陆委会认定后，才会轮到内政部处理业务。”此外，他还表示，没有户籍就没有健保。