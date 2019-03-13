北京启动毕业生就业服务月 提供岗位13.5万个

由北京市人社局和北京市教委共同举办的“2019年北京地区毕业生就业服务月暨公共就业和人才服务进校园活动”将于3月13日至4月30日展开。预计参加招聘的用人单位将有9000余家，提供就业岗位13.5万余个。

据《新京报》报答，活动将以“搭建平台，精准对接，促进高校毕业生多渠道就业”为主题，服务对象以2019年北京地区高校毕业生为主，同时面向往年北京生源离校未就业高校毕业生。

活动期间将举办各类毕业生就业服务活动130余场，预计参加招聘的用人单位将有9000余家，提供就业岗位13.5万余个。市人社局与市教委还将开展校企对接系列活动，促进供需双方提前匹配。

市人社局相关负责人介绍，毕业生服务月活动还将邀请津冀地区各类用人单位来京招聘，为毕业生提供更多优质岗位和更加周到便捷、更高质量的公共就业和人才服务。

同时，人力社保部门和教育主管部门还将在招聘会现场为用人单位和毕业生提供就业补助、社会保险、劳动合同、权益保障等相关政策咨询，并将重点对困难毕业生实施优先帮扶。

活动将提前发布详细安排及具体招聘信息。毕业生可登录北京市人力资源和社会保障局“就业超市”平台、北京高校毕业生就业信息网以及各高校就业信息网、“好工作”微信公众号等渠道查询了解就业服务月活动安排及用人单位岗位信息。