外汇局长潘功胜：外汇领域改革开放40年取得四大成就

中国国家外汇管理局局长潘功胜近日发表署名文章表示，40年来，外汇领域改革开放在复杂条件下取得历史性成就，主要体现在四大方面。

一是人民币可兑换程度显著提高。潘功胜指出，中国1996年接受《国际货币基金组织协定》第八条款义务，实现经常项目可兑换。新世纪以来，稳妥有序推进资本项目可兑换，直接投资实现基本可兑换，外债从事前审批转向宏观审慎管理，跨境证券投资渠道不断拓展，按国际货币基金组织分类标准评估，中国资本项目已具有较高可兑换程度。

二是市场在外汇资源配置中的决定性作用不断加强。潘功胜表示，40年来，人民币汇率制度经历了从官定汇率到市场决定、从固定汇率到有管理浮动汇率的重大演变。近年来，人民币汇率弹性不断增强，其外汇市场“自动稳定器”功能得以更好发挥，外汇市场资源配置效率进一步提高。

三是外汇储备在大规模经营和服务国家战略方面积累丰富经验。潘功胜认为，一方面，面对国际金融市场大幅波动和大规模经营挑战，外汇储备加强中长期战略摆布，审慎优化货币和资产结构，保障安全性、流动性和保值增值，基本形成适应大规模外汇储备和中国国情的经营管理模式；另一方面，外汇储备积极服务国家重大战略，拓展多元化运用。

四是成功应对金融危机风险冲击。潘功胜指出，外汇管理部门在1997年亚洲金融危机和2008年国际金融危机中采取多项措施，避免外部风险传染。

2015年底至2017年初，受国内外多重因素影响，中国外汇市场几度出现较严重的“跨境资本大规模流出—外汇储备持续下降—人民币贬值压力增大”负向螺旋，外汇管理部门积极采取一系列稳定外汇市场的综合性措施，避免了可能发生的高强度外汇市场冲击。