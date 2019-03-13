【图集】成都学校食堂被爆给学生吃发霉食物 供应商服务20多所学校

据网媒“北京时间”报道，中国成都七中实验学校小学部昨天被曝食品出现质量问题，网上曝光图片中肉品腐烂，食品发霉过期，有家长称学生身体健康出现问题，疑与学校食品问题相关。

对此，成都温江区政府官方微博今天发布两则情况通报，当地市场监管局已对视频原料封存送检，当地公安分局已对学校及食堂相关责任人进行调查，并将重新确定食品供应商，对身体出现异常的学生安排体检。据悉，该校的食品供应商服务20余所学校，10万余学生。

中国成都七中实验学校小学部昨天被曝食品出现质量问题。（微博）

昨日，成都七中实验学校食堂食品质量问题遭曝光，曝光的图片中肉品发霉腐烂，面食发黑生出霉斑，食堂还出现冷冻肉，各类肉味粉和添加剂，被曝的食堂一角脏乱不堪。

成都七中实验学校食堂食品质量问题遭曝光，曝光的图片中肉品发霉腐烂。（微博）

一张微信群名为“七中实验小学部家长委会”的聊天截图中，一位家长反映自己孩子身体出现问题，在医院做各项检查，已住院五六日尚未查出病因，疑与学校食品质量问题相关。

一位家长在微信群上反映自己孩子身体出现问题，并称已住院五六日仍未查出病因，疑与学校食品质量问题相关。（互联网）

据家长反映，该学校食堂由一家名为四川德羽后勤管理服务有限公司的公司经营，该公司官网显示，其前身为2009年成立的“四川众呈投资管理有限公司”，2015年与“四川宏学教育后勤管理服务有限公司”和“广安锦强有限公司”合并重组为四川德羽后勤管理服务有限公司，从事学校后勤管理服务。

四川德羽后勤管理服务有限公司现服务的学校有包括成都树德中学、成都七中、广元中学在内的学校20余所，服务学生10万余人，时间新闻致电该公司，工作人员称具体情况不清楚。

3月13日，成都温江区政府新闻办公室官方微博@金温江凌晨发布情况通报，目前区市场监管局已对食品原料封存并送检，当地公安局已对学校及食堂相关责任人进行调查。