香港委员喊话台盟委员：希望你们尽快加入“一国两制”行列

据观察者网报道，中国全国政协十三届二次会议今天闭幕前，第三场“委员通道”举行。现场还出现了一个小插曲：香港委员陈卓禧喊话台盟中央常委骆沙鸣，“希望你们尽快加入我们一国两制的行列里面去。”骆沙鸣则随即回应，“我们共同努力吧！”

全国政协委员、福建泉州市政协副主席骆沙鸣在谈及推动海峡两岸融合发展时称，“聚焦民生、服务发展、服务融合、促进统一，是我们台盟界别委员的本分。”

骆沙鸣还说：“这两年我会深入调研，在两会当中带来信息提案和草根信息，完成委员作业。我的故乡在台湾，历史上，台湾44%同胞的祖籍地其实就在我生长的城市泉州，所以加大闽南文化等两岸属地文化的交流，对于增加台湾同胞的民族、国家认知认同和感情都十分有益。”

骆沙鸣曾主办两岸闽南语歌星比赛，吸引了2000多人参赛，效果非常好，让他更加感受到民间交流的重要性。因此，他向全国政协提交了加强两岸文化交流提质增效的提案。

另外，为了改善台青在大陆的创业创新创造环境，他还建议进一步完善卡式台胞证的使用功能，为台湾学生来大陆学习、实习提供更多便利，吸引更多台湾同胞和台企来福建、来大陆。

骆沙鸣表示，“作为新时代的政协委员，我们应该争取更多的机会，能够与台湾的民意代表进行广泛深入的交流与协商，共同探讨两岸融合发展的新路径，还要倾听2300万台湾同胞他们的所思所盼，以心交心，以情换情，相向融合，把两岸一家亲成为两岸一家人。亲人之间，没有结不开的情节，相信我们都能够成为两岸统一圆梦人。”

骆委员话音刚落，全国政协委员、港专学院及香港专业进修学校校长陈卓禧接话：“希望你们尽快加入我们一国两制的行列里面去。”

“我们共同努力吧！” 骆沙鸣回应称。

骆沙鸣现任台盟中央常委、泉州市政协副主席。2018年3月，骆沙鸣当选为政协第十三届全国委员会提案委员会委员。

而这位陈卓禧委员也很熟悉，他曾因一段对话视频迅速走红网络，被称为“爱国校长”、“护国歌校长”。

2017年底，港专学生在举行毕业典礼时，两名毕业生因为不遵守“播放国歌时必须肃立”的校规而被要求离开现场。事后，校长陈卓禧专门与闹场学生进行对话，向学生强调，“我们是爱国爱港的学校，必须高举爱国旗帜，这是没有妥协的余地的，即使在殖民地的年代都没有退缩过。”

2018年1月24日，全国政协第十三届全国委员会委员名单发布，陈卓禧出现在教育界委员的名单中，成为新一届全国政协委员。

陈卓禧此前在接受“政知见”采访时表示，自己想做“打牌人”，不想做“旁观人”，希望用自己实质的工作，给香港的教育和爱国事业做点事情。这是旁观者跟局中人的分别。