港委员涂谨申：香港不应单方面修订逃犯条例迁就大陆

据香港电台报道，香港公安部前副部长陈智敏日前表示，中国大陆逃到香港的重犯达300多人，香港应该积极推进修订《逃犯条例》，协助移交逃犯到大陆。立法会保安事务委员会副主席涂谨申认为，陈智敏的说法是本末倒置，香港绝不能因无法与大陆达成共识，就单方面修订《逃犯条例》迁就大陆，否则只会影响香港的国际地位，以及国际社会对香港法治制度的信任。



涂谨申表示，中国大陆与香港经过超过20年的商讨，都无法就移交逃犯的条例达成协议，当中可能涉及双方都对一些问题有所坚持，例如是价值观，法制上的重大分别等，因此有需要继续透过磋商，想办法拉近距离，若因为不能达成协议，就要求香港单方面作改变，将逃犯引渡大陆，是非常不负责任。



他又说，香港不能够只从执法角度的狭窄眼光处理问题，因香港与不同国家或地区就移送逃犯签署协议，属国际范本，而国际人权公约适用于香港，香港与其他国家都采取同一套人权标准，若香港与大陆接轨，而偏离某些原则，将对其他协议国引起震荡。

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