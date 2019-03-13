朝最高人民会议选举：金正恩未入名单 胞妹靠近权力中枢

朝中社昨天透露，朝鲜第十四届最高人民会议代议员名单公布，大约同一时间，朝鲜中央广播电台逐个口播687名当选者的名字，国务委员会委员长金正恩未在名单内。

据韩联社报道，金正恩曾于执政后首次举行最高人民会议选举的2014年3月在编号111的白头山选区当选代议员。五年前，朝鲜媒体在投票次日大篇幅报道金正恩当选消息，但本届选举结果出炉前，朝媒保持沉默引发猜测。

金正恩的妹妹、中宣部第一副部长金与正在第5号岔路选区当选。金与正没有参选第十三届代议员选举，但2016年出席最高人民会议，可能是有代议员因故出缺而被补选入会。本届选举金与正正式当选，再次证实她接近权力中枢的地位。

负责对美谈判的外相李容浩、副外相崔善姬、熟悉对华事务的中央国际部第一副部长金成男等外交界风云人物首次进入最高人民会议。朝鲜电台播音员念出金昌善的名字，意味着被视为金正恩大秘的国务委员会部长金昌善也首次当选。

传闻卧病不起的党中央副委员长朴光浩也出乎意料地列入名单。传朴光浩2017年10月出任中宣部长，但在朝中社报道其消息的去年11月3日以后，已有约4个月没有公开露面。朝鲜中选会表示，本届选举投票率高达99.99%，得票率100%。

官场地震、新老交替等权力结构变化常常体现在代议员选举结果中，此会是朝鲜政治生活中的一件大事。每五年换血的代议员选举落幕标志着金正恩的第二期领导班子正式上台。