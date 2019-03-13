胡锡进评成都学校食安事件：当地不应把维稳放第一

针对日前发生在中国成都七中实验学校的食品安全问题，中国官媒《环球时报》总编辑胡锡进今天表示，学生家长因学校食堂出现大量霉烂食品而愤怒聚集，且警方控制局面的行为引起家长们不满。“我认为在全国各地，都不应把‘维稳’的标准定得过高，要对因为利益诉求而产生的非政治性聚集给予一定时间段内的包容。

以下为胡锡进在微博上发布的评论全文：

成都七中实验学校家长因学生食堂出现大量霉烂食品而愤怒聚集，警方控制局面的行为引起家长们的进一步不满，事情正在互联网上以网上舆论事件的通常规律发酵。成都温江发生的事情似乎大体是这样一个轮廓。

老胡认为，家长的愤怒非常值得理解和同情，希望当地政府处理事情的原则首先要急家长之所急，而不是把两会期间的“维稳”放在第一位。要坚决与家长形成这样的情感沟通，以对孩子最有利的方式先把食堂的问题处理好，让家长们对孩子接下来的校内用餐放心。同时抓紧调查案情，追究责任人，让家长们对作恶者决不会被姑息建立充分信心。

这样的情感基础是控制局面的前提。我认为在全国各地，都不应把“维稳”的标准定得过高，要对因为利益诉求而产生的非政治性聚集给予一定时间段内的包容。事缓则圆，这样的包容会给做思想工作留下更多空间。如果对一般性聚集采取“零容忍”态度，是不可取的。这是一个规律，不会因为政府“维稳”工作阶段性侧重点的变化而改变。

不过在我刚刚看到的几个网上视频中，没有警察“打家长”的镜头，看来温江警察和示威家长的摩擦是这类聚集中比较轻度的。需要强调的是，目前的具体情况并非很清楚，舆论发酵的速度比查明真相并做出公正处理决定的速度要快很多。老胡呼吁当地政府方面一定要加快工作，做到与家长们真正一条心。同时也呼吁家长们给政府处理事情留一点时间，适当克制自己的情绪。

老胡最后要说，这是成都温江一个孤立的基层事件，网友们的理性围观对形成常态化的舆论监督氛围至关重要。大型舆论事件会提升解决问题的压力，但其负效果也已经被过去这些年网上舆论场跌宕起伏的全貌所验证。所以我们需要的不是舆论海啸，而是让社会的公平正义建设总能鼓起风帆的八面来风。