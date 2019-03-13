课上大发政治言论 “韩粉”老师被建议记大过

台湾国立中央大学附属中坜高级中学（中大坜中）学生爆料，该校武姓音乐老师是“韩粉”，在上课时大谈自己的政治言论，又将高雄要叫“5000洞之雄”，称前市长陈菊“5000洞之菊”，还要求学生跟着他覆诵。校方今日（13日）召开紧急处理会议，达成三项会议结论，包括武姓老师行为违反法令建议记大过，送教师考核会审议；依“处理高级中等以下学校不适任教师应行注意事项”处理；以及加强宣导“教育基本法”，以及教育应本中立原则。

据《自由时报》报道，中大坜中发出声明稿称：该校办学一向本于教育中立、不涉政治、宗教、信仰的原则，有关此次事件，13日上午由校长李世峰召开紧急处理会议，邀集教师会、家长会及行政人员等代表讨论，并邀请武姓老师到场说明，就影片内容及相关事实做初步的了解及厘清，涉及违反教育中立原则部分，查明后将提送教师考核会议处，另就其是否属教师法第14条不适任教师情节，亦将循不适任教师处理程序查明办理。

此次事件源于中大坜中学生昨晚在“我是中坜人”的面薄粉专爆料影片，指称该校武姓音乐老师上课时间狂谈政治，歌功颂德国民党，要求学生骂民进党的人都是白痴，甚至逼迫全班同学跟着他喊口号“5000洞之雄”及“5000洞之菊”。