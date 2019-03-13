四川教育厅长朱世宏：全面排查全省学校食堂

成都七中实验学校小学近日有部学生家长反映，学校食堂食品发霉变质，引发关注。今天（13日）下午，正在参加十三届全国人大二次会议的全国人大代表、四川省教育厅厅长朱世宏表示，将对全省范围的学校进行全面排查。



据《新京报》报道，朱世宏在下午代表团小组会进行中走出会议室处理电话，并接受了记者采访，他对记者说：“我正在处理这个事情，事件也正在进展中。我们知道这个事情后，教育厅及时派出工作组同成都市和温江区一起进行调查处理，今天中午已经向社会发布相关信息，目前正在落实各级领导的指示精神，对全省范围内的中小学进行全面排查。”



四川省教育厅中午发布“成都七中实验学校食品问题”的情况通报提到，3月12日，部分学生家长反映成都七中实验学校食堂有关问题。教育厅对此高度重视，立即派出工作组前往成都七中实验学校会同成都市教育局进行核查处置，有关调查核实和相关工作跟进情况，将及时通报。同时，已要求各市（州）教育行政部门对所有学校食堂原材料供应等环节进行排查，进一步加强学校食品安全管理。

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