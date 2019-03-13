河南一高中为防早恋禁男女同区就餐

河南省遂平县第一高级中学禁止男女生同区域就餐一事引发关注。遂平县教育局工作人员今天（13日）表示，学校为防止学生早恋才做出此规定，并非教育局要求，教育局也不会干涉各个学校管理制度。

据《新京报》报道，网友发布在微博上的照片显示，河南省遂平县第一高级中学食堂内悬挂着男生、女生分区域就餐的指示牌。网友称，除了禁止学校男女生同区域就餐外，还有禁止男女生结伴而行等规定，若学生违反学校相关规定将面临扣分，当学生被扣满一定分数后将被勒令退学。

今日上午，教育局办公室一名工作人员介绍，遂平县第一高级中学确实制定有上述相关规定，只是为了防止学生早恋。工作人员称，各个学校有自己管理学生的模式，制度的制定和落实也都由学校进行，上述规定内容并非教育局要求，教育局也不会干涉学校制度的制定。“学生只要遵守学校的规定就不会被勒令退学。”

此前有媒体报道，河南省洛阳市汝阳县实验高中、陕西省神木中学在2016年的时候为预防学生早恋制定实施过类似制度。其中，汝阳县实验高中通过画红线，将食堂划分为一区、二区，分别供女生、男生就餐；陕西省神木中学在食堂分别设立了男生就餐区和女生就餐区，严格禁止男女学生在吃饭时“混坐”。