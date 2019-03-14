【图集】辽宁号航母完成升级改造 三大变化值得关注

据新浪军事报道，上个月底，经过长达6、7个月升级改造的辽宁号从大连造船厂返回了中国海军青岛基地某军港。值得注意的是，这次升级改造是辽宁号服役后规模最大的一次，同时也是改动最大的一次。尽管中国只是在原瓦良格号航母的框架基础上进行改造得到了辽宁号，但不能否定其在中国航母发展进程中所发挥的重要作用。

从现在网络上曝光出来的辽宁号改造升级后的照片来看，与改造升级之前相比变化还是比较大的。毕竟经过了相当长时间的一个工程，变化大是意料之中的事情。综合看下来，辽宁号的整体改造的标准是以已经海试的中国国产第一艘航母对齐的。中国国产第一艘航母汲取了许多此前辽宁号在实际使用中的经验技术，所以在研发设计上比辽宁号高一些是肯定的。总的来说，这次辽宁号主要在舰岛、天线以及甲板标准线上做出了比较大的改造。

首先说舰岛上的变化，通过流露出来的照片我们不难看到，辽宁号的舰岛已经有了比较大的变化。比如说直接去除掉了一些原瓦良格号上的多余平台板块，多年前中国刚接手瓦良格号的时候由于零基础，因此对于原航母上许多的没用东西没有做出拆除。事实上，苏式航母一直就有这个特点，舰岛相对复杂，不整洁。所以，目前的舰岛相对还是能整洁一些，视野什么也比较好。除此之外舰岛最明显的改变就是在舰岛下方右舷靠前的位置开了一个小窗户，现在尚且不能清楚这个小窗户到底是做什么用的，可能是为了某种瞭望吧。

其次，舰岛上的天线群的变化相当大。一般看到的辽宁号舰岛上那些柱状的，桶状的东西其实就是航母的天线，不同的天线有着不同的作用。此前，曾有人推断称这次大范围改造升级的辽宁舰可能会将原来的346以及382综合雷达系统升级为比较先进的346A有源相控阵雷达。但是现在并没有看到这种可能的改变，主雷达升级一定是一件好事这点毋庸置疑，可是既然没有改变那么就有可能说明改造的难度实在是太大了。

报道称，以辽宁舰目前在中国海军中的定位来看，说实话也不用太先进，毕竟只是一艘以试验为主要任务的航母。大的雷达天线不改变，但一些小的天线还是有很大变化的，比如此前位于航母舰岛右前方与左后方航空指挥塔台附近的两个桶状雷达，在这次的改造升级中变成了蘑菇状。此外，天线还有许多地方发生了改变。

最后变化比较大的就是航母甲板上画的标线了，标线存在的作用就是将航母甲板划分为不同的功能区。此前的辽宁舰延续了苏式航母标线的画法，甲板跑道中线为白色虚线，而滑跃起飞跑道线为黄色虚线。但是经过改造升级后可以发现，辽宁舰的甲板跑道中线和滑越起跑线现在都已经变成了明显的黄白相间线。另外，在舰尾处还多出来了一道非常明显的黄色实线，估计是为了让降落的舰载机飞行员能够更准确的判断自己的位置。