分析：中国2018年变成全球最大的稀土进口国

据路透社报道，分析师周三称，全球最大的稀土生产国中国去年成为最大进口国。

中国多年来一直是全球最大的稀土出口国，2018年稀土出口较上年增加4%至逾53,000吨，但中国当年也成为最大稀土进口国是一个令人意外的情况。

咨询公司Adamas Intelligence的报告显示，中国去年进口了41,400吨稀土氧化物及氧化物当量，较上年激增167%，因打击非法稀土生产令国内产量下降。

Adamas的董事总经理Ryan Castilloux说，进口主要是来自缅甸和美国的矿物和化学浓缩物。

Castilloux表示，2018年中国成为至少七种主要稀土--包括用于磁铁的镨和用于陶瓷的钇--的净进口国，为逾30年来首次。“这无疑至少是1985年中国成为主要的稀土生产国后的首次。”

招商证券分析师刘文平周三在一份报告中表示，2018年进口量约为2015年之前的10倍，他还指出，中国已变成全球最大的稀土进口国。

Castilloux表示，美国将富含镧的矿石运往中国，然后购回其氧化物和化学产品。美国是中国稀土的主要市场。镧被用于精炼石油。

去年美国政府曾因中美两国贸易战而宣布对中国稀土征收进口关税，但随后收回了这项决定。

与此同时，缅甸去年成为了中国磁铁与合金生产企业所需镝、铽和钆元素的关键来源。这是Castilloux在海关数据和Adamas自身研究的基础上得出的结论。

但Castilloux认为，如果今年中国政府因担心缅甸被用作“洗白”中国非法开采的稀土，禁止从缅甸进口稀土，那么中国在2019年可能暂时变为这七种主要稀土元素的净出口国。

不过他补充说，中国进口增长看来将是一个长期趋势。不光是在马来西亚和澳洲经营的Lynas Corp，其它“任何一家在最近几年实现生产的公司，靠的都是向中国出售稀土精矿，”Castilloux说。