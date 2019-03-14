赖清德：用选票向国际表达台湾不接受一国两制

台湾前行政院长赖清德正积极投入立委补选辅选，他昨天表示，守护台湾最有利的武器就是民主，借由定期改选表达台湾人民的意志，他呼吁选民，用投票支持民进党候选人，向国际社会清楚表达“台湾不接受一国两制”。

据《自由时报》消息，对于2020总统与立委选举的角色定位，赖清德昨天接受专访时表示，民进党剩下最后一口气，要集中放在立委补选上，补选赢了，2020才有可能得到更好的机会，总统大选的事情等立委补选后再讨论。

提及来临周六的立委补选，赖清德指出，这场选举已经超越个人、党派、关系台湾未来的选战，帝王时代，权力是靠战争；民主时代，权力是靠选举；以去年“九合一”选举，民进党由执政13县市减为6县市，可说是大败。

赖清德说，对手挥军北上，2020强攻台北，第一站就是台南，台南立委补选这一仗攸关民进党能否再起、2020能否守护台湾，这场选举若输掉，2020年选举，民进党一定非常危险。

他表示，在这种情况下，中国大陆领导人习近平发表“习五条”清楚提出，“九二共识”没有各表，只有一个中国，未来台湾只有“一国两制”，就是港澳的模式，也没有放弃武力犯台。

赖清德表示，国民党一些大咖竞相提出和平协议面对“习五条”，绝对是诊断错误、下错药单，台湾普遍民意就是不愿意接受“一国两制”，不想当第二个香港，绝对不能签和平协议。

他表示，台湾前途应该由2300万人决定，大家应该谋定而后动，不能仓促提出和平协议，不能把大陆对台的打压、威胁视若无睹，错把“事实”扭曲为“恐吓”，希望选民能够看清，否则牺牲的是整个台湾的未来。

赖清德指出，真正的恐吓牌是大陆不放弃武力犯台，台湾现在没有独不独立的问题，民进党的台湾前途决议文就是“台湾是一个主权独立的国家，名字叫做中华民国，不会另行宣布台湾独立”，大陆仍然持续恐吓不放弃武力犯台，这才是真正的恐吓。

